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Новое видео REDLIGHT KING



"Cold Killer", новое видео REDLIGHT KING, доступно для просмотра ниже. Это второй трек с четвертого альбома группы "In Our Blood", который будет выпущен до конца этого года на AFM Records.



REDLIGHT KING — канадско-американская рок-группа, образованная в Гамильтоне, Онтарио, в 2009 году. Музыканты записали три полноформатных альбома и отыграли более тысячи живых выступлений, включая крупнейшие фестивали в Северной Америке и Европе.







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