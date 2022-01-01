19 дек 2022



Новое видео REDLIGHT KING



"Heavy Heart", новое видео группы REDLIGHT KING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с четвертого альбома коллектива "In Our Blood", который должен выйти 3 марта 2023 года на AFM Records. Песня повествует о мрачных последствиях неудавшихся отношений и обретении воли двигаться вперед.



"Эта песня для меня очень личная, — делится Kaz, основатель и фронтмен Redlight King. - Ее тема - любовные отношения, которые закончились крахом. Терять того, кого любишь, больно, но написание этой песни помогло мне найти выход. Видеоряд передает чувство одиночества и чувство холода от разбитого сердца. Во всей этой печали есть какая-то красота. Я чувствую, что способность любить кого-то торжествует над чувством потери... Видео было снято в национальном парке Йосемити в Северной Калифорнии и его окрестностях компанией Strati Hovartos". http://redlightkingmusic.com/







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