Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 15
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 13
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Новое видео MEGADETH 9
*Название нового альбома OVERKILL 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 15
[= ||| все новости группы



*

Redlight King

*
| - |

|||| 19 дек 2022

Новое видео REDLIGHT KING



zoom
"Heavy Heart", новое видео группы REDLIGHT KING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с четвертого альбома коллектива "In Our Blood", который должен выйти 3 марта 2023 года на AFM Records. Песня повествует о мрачных последствиях неудавшихся отношений и обретении воли двигаться вперед.

"Эта песня для меня очень личная, — делится Kaz, основатель и фронтмен Redlight King. - Ее тема - любовные отношения, которые закончились крахом. Терять того, кого любишь, больно, но написание этой песни помогло мне найти выход. Видеоряд передает чувство одиночества и чувство холода от разбитого сердца. Во всей этой печали есть какая-то красота. Я чувствую, что способность любить кого-то торжествует над чувством потери... Видео было снято в национальном парке Йосемити в Северной Калифорнии и его окрестностях компанией Strati Hovartos".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 133

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом