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Участники NEUROSIS — о Scott'e Kelly: «Не передать словами степень нашего отвращения»



NEUROSIS отреагировали на сообщение Scott'a Kelly:



«Мы не можем передать всю степень отвращения и разочарования, которые мы испытываем к человеку, которого когда-то называли братом.



Как группа мы расстались со Scott'ом Kelly в конце 2019 года после того, как узнали о серьёзных актах насилия, которые он совершал по отношению к своей семье в течение предыдущих лет. В прошлом он рассказывал о своих трудностях в браке и актах словесного насилия, а также о своём намерении получить помощь и изменить своё поведение. Информация, которую мы узнали в 2019 году, дала понять, что он перешёл черту и пути назад уже нет. Мы не стали делиться этой информацией из уважения к прямой просьбе его жены о конфиденциальности, а также из желания семьи не допустить, чтобы их переживания стали сплетнями в музыкальном издании. После того как 27 августа 2022 года в соцсетях появилось сообщение от имени Scott'а, в котором большая часть этой информации была обнародована, мы наконец-то можем сказать то, что, по нашему мнению, должно быть сказано.



Последние двадцать лет мы жили далеко друг от друга и видели Scott'а только тогда, когда встречались для работы над музыкой или участия в концертах. Мы не имели ни малейшего представления о том, какова реальность для его семьи, когда нас не было рядом. По собственному признанию самого Скотта, его жестокое обращение было намеренным, целенаправленным и тщательно охраняемым секретом — даже от тех из нас, кто был ближе всего к нему.



Когда мы узнали о его жестоком обращении, было трудно примирить эту ужасную информацию с человеком, которого, как нам казалось, мы знали. Неудивительно, что он так долго скрывал факты насилия, ведь это предательство нашей этики как участников группы, партнёров, родителей и людей.



С 2019 года мы предпринимали многочисленные попытки связаться со Scott'ом. Мы хотели честно поговорить о состоянии группы и узнать, как дела у него и его семьи, но он отказывался говорить с нами в течение трёх лет. И, как мы теперь ясно видим, именно так и было, он отказался взять на себя ответственность за свои действия. Когда проходишь через многое вместе с кем-то в течение более чем 35 лет, можно было бы ожидать какого-то завершающего этапа или, по крайней мере, ответа.



Теперь, не отвечая ни на звонки, ни на сообщения, ни на электронные письма своих коллег по группе и друзей, он опубликовал сообщение о сложившейся ситуации. Нам кажется, что это решение — ещё одна попытка манипуляции, ещё одна возможность для его самовлюблённости контролировать ход событий. Не позволяйте ему делать из всего этого что-то ради себя, речь идёт о жестоком обращении, которому подверглась его семья.



Обычно мы считаем публичную открытость и честность в отношении психических заболеваний смелым и даже продуктивным поступком. Мы просто не верим, что в данном случае дело обстоит именно так.



Нет ничего смелого в том, чтобы систематически издеваться над женой и детьми.



Нет ничего смелого в том, чтобы признать свою неправоту, если не проделать работу по изменению своего поведения.



Нет ничего смелого в том, чтобы отказываться говорить честно или вообще говорить со своими самыми близкими друзьями и коллегами по группе, людьми, которые поддерживали тебя и были рядом с тобой на протяжении большей части твоей жизни.



По сравнению с тем, как поступок самого Scott'а повлиял на его семью, последствия для нашей группы просто ничтожны. Тем не менее, вместе с болью в душе и ужасом мы также скорбим о потере работы всей нашей жизни и наследия, которое было для нас священным.



Повторяем, наша главная забота — это безопасность и благополучие жены и детей Scott'а, а также всех, кто оказался в подобной ситуации. Если кто-то из ваших знакомых переживает домашнее насилие или жестокое обращение, пожалуйста, обратитесь в один из многочисленных местных или национальных ресурсов.



Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает от проблем с психическим здоровьем, которые могут представлять опасность для вас или окружающих, пожалуйста, обратитесь за помощью, пока вы не навредили себе или тем, кого вы любите.



Это единственное заявление, которое мы планируем сделать по этому вопросу. В своё время, когда это будет уместно, мы предоставим больше информации о наших будущих музыкальных начинаниях, но сейчас не время».



Sanford Parker, коллега Scott'a по группам CORRECTIONS HOUSE и MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE, опубликовал отдельное заявление, в котором сказал, что он «не представлял себе уровень насилия, которому подвергалась семья Scott'a. Он всегда говорил о своей "психической болезни" и о том, что он сделал в прошлом, о чём сожалел, но ничего похожего». Он также добавил, что Kelly прервал с ним все контакты без причины в январе 2020 года:



«Я неоднократно пытался связаться с ним по смс, электронной почте и телефону — и ничего. Я несколько раз пытался связаться с его женой, но мне сказали, что всё в порядке. Затем в марте 2021 года она прислала мне длинное подробное письмо о жестоком обращении с ней и детьми, и это было, честно говоря, самое тревожное, что я когда-либо читал, мне стало физически плохо. Я бы хотел этого не видеть. К тому моменту ущерб был нанесён, и, насколько я знал, они были вдали от него и в безопасности. Я вижу, как многие хвалят его за честность, но это полная чушь, он не заслуживает никакой похвалы. Я не сочувствую Scott'у, и вы тоже не должны сочувствовать. Я очень люблю его семью и очень надеюсь, что они смогут исцелиться и двигаться дальше».



















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