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Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям



Основатель группы NEUROSIS, гитарист/вокалист SCOTT KELLY публично признался в «эмоциональном, финансовом, словесном и физическом насилии» над своими женой и детьми. 55-летний музыкант также объявил, что он «на 100 % прекратил профессиональную музыкальную деятельность», добавив, что до конца своей жизни он сосредоточится на заботе о своей семье, предоставлении им безопасного пространства для исцеления и восстановлении их доверия».



В пространном заявлении, опубликованном на его странице в соцсетях, Kelly написал:



«В связи с последними событиями я чувствую, что мне необходимо ответить на некоторые слухи и прояснить ситуацию.



В течение последних нескольких лет я занимался эмоциональным, финансовым, словесным и физическим насилием над своими женой и младшими детьми. Когда у меня возникла паранойя, что люди узнают об этом, я нашёл способы не пускать жену и детей на работу и в школу и посеял раздор с друзьями и членами семьи. Я стал одержим идеей контроля и использовал угрозы, манипуляции, угрожал членовредительством и самоубийством, наносил физический ущерб людям и их репутации, чтобы сохранить этот контроль. Когда я узнал, что моя жена собирается уйти, я пытался убедить её и других, что я сумасшедший, что мне всё мерещится, и что я не знаю, что делаю. Она пыталась помочь мне с помощью терапии и психиатров. Моя ложь и обман рассыпались перед профессионалами. Когда моя жена наконец попыталась уйти, я преследовал и домогался её днём и ночью, заставляя её и нашего младшего ребёнка жить в постоянном страхе.



Я солгал или сказал полуправду стольким людям о стольких вещах, что не могу их сосчитать. Я больше не хочу лгать по этому поводу. Я безгранично люблю свою жену. Она самый лучший человек, которого я знаю. Она очень честная, любящая и добрая до глубины души. Это письмо является лишь упрощением того непоправимого ущерба, который я нанёс, и тех непростительных поступков, которые я сделал в отношении неё и наших детей. Если я скажу больше на общественном форуме, это никому не поможет. Когда правда начала просачиваться наружу, появились люди, которые пытались обвинить мою жену в насилии, чтобы дать мне возможность уйти, и люди, которые распространяли нелепые и вредные слухи о ней. Это просто #####ц. Она заслуживает гораздо большего. Если вы придерживаетесь такого менталитета или распространяете такие слухи, вам нужно остановиться.



У меня есть серьёзные проблемы, с которыми я справляюсь, и я отделился от всех, кто связан с моей общественной жизнью, чтобы сосредоточиться на своём собственном токсичном дерьме. Когда моя жена была достаточно добра, чтобы ответить на вопросы о моём отсутствии, она столкнулась с безумными обвинениями. Недавно произошла ситуация, которая была настолько поганой, что потребовала немедленных действий с моей стороны, чтобы прояснить ситуацию. Моя жена абсолютно точно говорит за меня в моё отсутствие, и я уже говорил, что она предельно честна. Если вы не хотите знать правду, не задавайте ей вопросов. Кроме того, никогда не следует подходить и задавать вопросы нашим детям.



Сейчас я понимаю, что выбор публичной жизни и выступления на сцене был худшим решением, которое я мог принять, учитывая то, кем я являюсь. Я прятался за вниманием и необоснованным уважением и преклонением. Я использовал своё положение в обществе, чтобы прямо и косвенно манипулировать всеми вами и скрывать жестокое обращение с моей семьёй. Я получал удовлетворение от своего обмана и мнимого контроля над всеми участниками.



Я на 100 % ушёл из профессиональной музыкальной деятельности. Некоторые люди могут находиться на подобной сцене, где нет никакой ответственности, и сохранять свою целостность. Я не могу. До конца своей жизни я сосредоточусь на заботе о своей семье, предоставив им безопасное пространство для исцеления и восстановления их доверия.



Я надеюсь, что рассказ об этом защитит мою жену от дальнейших нападок и, наконец, позволит моей семье обрести покой».











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