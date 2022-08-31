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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*MEGADETH открыли тур 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
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Neurosis

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31 авг 2022 : 		 Участники NEUROSIS — о Scott'e Kelly: «Не передать словами степень нашего отвращения»

31 авг 2022 : 		 Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям

31 июл 2019 : 		 Переиздание NEUROSIS & JARBOE доступно для прослушивания

7 июл 2017 : 		 Переиздание второго альбома NEUROSIS выйдет летом

23 сен 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания

2 авг 2016 : 		 Фрагменты новых треков NEUROSIS

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в сентябре

6 май 2016 : 		 Переиздание NEUROSIS выйдет в июне

24 дек 2015 : 		 Бокс-сет NEUROSIS выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 NEUROSIS начнут запись на этой неделе

13 июл 2015 : 		 Переиздания NEUROSIS выйдут в сентябре

22 фев 2015 : 		 Вокалист NEUROSIS планирует сольную работу

21 дек 2012 : 		 Виниловая версия десятого альбома NEUROSIS выйдет в феврале

5 окт 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

21 сен 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

6 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома NEUROSIS

28 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

13 авг 2012 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в октябре

30 мар 2012 : 		 NEUROSIS завершили сведение

7 дек 2011 : 		 Альбомы NEUROSIS на виниле

8 июл 2011 : 		 Новое переиздание NEUROSIS

12 янв 2011 : 		 Детали переиздания NEUROSIS

13 ноя 2010 : 		 NEUROSIS готовит новое переиздание

9 июл 2010 : 		 Концертный альбом NEUROSIS

27 май 2010 : 		 Переиздание NEUROSIS выйдет с новой обложкой
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Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям



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Основатель группы NEUROSIS, гитарист/вокалист SCOTT KELLY публично признался в «эмоциональном, финансовом, словесном и физическом насилии» над своими женой и детьми. 55-летний музыкант также объявил, что он «на 100 % прекратил профессиональную музыкальную деятельность», добавив, что до конца своей жизни он сосредоточится на заботе о своей семье, предоставлении им безопасного пространства для исцеления и восстановлении их доверия».

В пространном заявлении, опубликованном на его странице в соцсетях, Kelly написал:

«В связи с последними событиями я чувствую, что мне необходимо ответить на некоторые слухи и прояснить ситуацию.

В течение последних нескольких лет я занимался эмоциональным, финансовым, словесным и физическим насилием над своими женой и младшими детьми. Когда у меня возникла паранойя, что люди узнают об этом, я нашёл способы не пускать жену и детей на работу и в школу и посеял раздор с друзьями и членами семьи. Я стал одержим идеей контроля и использовал угрозы, манипуляции, угрожал членовредительством и самоубийством, наносил физический ущерб людям и их репутации, чтобы сохранить этот контроль. Когда я узнал, что моя жена собирается уйти, я пытался убедить её и других, что я сумасшедший, что мне всё мерещится, и что я не знаю, что делаю. Она пыталась помочь мне с помощью терапии и психиатров. Моя ложь и обман рассыпались перед профессионалами. Когда моя жена наконец попыталась уйти, я преследовал и домогался её днём и ночью, заставляя её и нашего младшего ребёнка жить в постоянном страхе.

Я солгал или сказал полуправду стольким людям о стольких вещах, что не могу их сосчитать. Я больше не хочу лгать по этому поводу. Я безгранично люблю свою жену. Она самый лучший человек, которого я знаю. Она очень честная, любящая и добрая до глубины души. Это письмо является лишь упрощением того непоправимого ущерба, который я нанёс, и тех непростительных поступков, которые я сделал в отношении неё и наших детей. Если я скажу больше на общественном форуме, это никому не поможет. Когда правда начала просачиваться наружу, появились люди, которые пытались обвинить мою жену в насилии, чтобы дать мне возможность уйти, и люди, которые распространяли нелепые и вредные слухи о ней. Это просто #####ц. Она заслуживает гораздо большего. Если вы придерживаетесь такого менталитета или распространяете такие слухи, вам нужно остановиться.

У меня есть серьёзные проблемы, с которыми я справляюсь, и я отделился от всех, кто связан с моей общественной жизнью, чтобы сосредоточиться на своём собственном токсичном дерьме. Когда моя жена была достаточно добра, чтобы ответить на вопросы о моём отсутствии, она столкнулась с безумными обвинениями. Недавно произошла ситуация, которая была настолько поганой, что потребовала немедленных действий с моей стороны, чтобы прояснить ситуацию. Моя жена абсолютно точно говорит за меня в моё отсутствие, и я уже говорил, что она предельно честна. Если вы не хотите знать правду, не задавайте ей вопросов. Кроме того, никогда не следует подходить и задавать вопросы нашим детям.

Сейчас я понимаю, что выбор публичной жизни и выступления на сцене был худшим решением, которое я мог принять, учитывая то, кем я являюсь. Я прятался за вниманием и необоснованным уважением и преклонением. Я использовал своё положение в обществе, чтобы прямо и косвенно манипулировать всеми вами и скрывать жестокое обращение с моей семьёй. Я получал удовлетворение от своего обмана и мнимого контроля над всеми участниками.

Я на 100 % ушёл из профессиональной музыкальной деятельности. Некоторые люди могут находиться на подобной сцене, где нет никакой ответственности, и сохранять свою целостность. Я не могу. До конца своей жизни я сосредоточусь на заботе о своей семье, предоставив им безопасное пространство для исцеления и восстановления их доверия.

Я надеюсь, что рассказ об этом защитит мою жену от дальнейших нападок и, наконец, позволит моей семье обрести покой».






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31 авг 2022
m
mohnatiy
Надо ему кавер записать

Я бью женщин и детей, потому что я красавчик
Потому что я сильней, и они не могут сдачи дать мне
Женщин и детей бить не правильно, я знаю
Но бью женщин и детей и я самоутверждаюсь, о-о-о

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