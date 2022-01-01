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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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Daily Insanity

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DAILY INSANITY всё



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DAILY INSANITY объявили о распаде:

«Всему приходит конец. Как бы ни было тяжело писать эти слова, мы объявляем о завершении существования Daily Insanity! Это решение было принято не без труда, но мы чувствуем, что это правильный шаг, чтобы завершить карьеру группы на яркой ноте. Мы только что начали наш прощальный тур The Final Crusade, в рамках которого посетим как можно больше городов. Мы знаем, что этот тур не охватит всех вас, но мы сделали все возможное, чтобы вместить все, что мы можем, в этот промежуток времени. Мы добавили полный список дат на 2022 год, и ожидается, что тур продолжится в 2023 году. Это будет адская прощальная вечеринка на этих концертах! Не упустите этот шанс, потому что следующего раза уже не будет!»

DAILY INSANITY Announce Split, Final Touring Plans




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