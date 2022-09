сегодня



STEVE VAI, вокалист DEFTONES на новом альбоме POLYPHIA



POLYPHIA выпустят новую работу, получившую название "Remember That You Will Die", 28 октября на Rise Records.



Трек-лист:



"Genesis" feat. Brasstracks

"Playing God"

"The Audacity" feat. Anomalie

"Reverie"

"ABC" feat. Sophia Black

"Memento Mori" feat. Killstation

"Fuck Around And Find Out" feat. $not

"All Falls Apart"

"Neurotica"

"Chimera" feat. Lil West

"Bloodbath" feat. Chino Moreno

"Ego Death" feat. Steve Vai







