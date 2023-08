сегодня



Видео с выступления POLYPHIA



Видео с выступления POLYPHIA, состоявшегося в The Factory in Deep Ellum, Dallas, Texas, доступно для просмотра ниже:



"Genesis"

"Neurotica"

"O.D."

"Goose"

"40oz"

"Icronic"

"Champagne"

"All Falls Apart"

"Drown"

"The Worst"

"Reverie"

"Playing God"





Encore:

"G.O.A.T."

"96 Quite Bitter Beings" (CKY cover)

"Euphoria"







