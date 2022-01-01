Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
*Новое видео MEGADETH 7
*Новое видео MACHINE HEAD 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
[= ||| все новости группы



*

Saint Deamon

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

SAINT DEAMON подписали контракт с AFM



zoom
AFM Records подписали контракт с мелодик-пауэр-группой SAINT DEAMON (Швеция/Норвегия).

Коллектив имеет в своём активе три студийных альбома, включая самый свежий — "Ghost" (2019), который переиздаётся на AFM. Предыдущие альбомы группы — "In Shadows Lost From The Brave" и "Pandeamonium" — доступны в цифровом варианте, а в физическом будут перевыпущены позднее. В настоящий момент Saint Deamon работают над новым материалом для своего четвёртого альбома, который увидит свет в следующем году.

«Присоединив Saint Deamon к нашей команде сейчас, мы "замкнули круг", — объясняет менеджер по репертуару AFM Records Timo Hoffmann. — На самом деле мы вели дружеские переговоры с группой ещё в самом начале её существования и поддерживали связь на протяжении многих лет. Здорово начать наше сотрудничество с переиздания старых альбомов группы перед тем, как в следующем году выйдет новый сокрушительный альбом Saint Deamon».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом