SAINT DEAMON подписали контракт с AFM



AFM Records подписали контракт с мелодик-пауэр-группой SAINT DEAMON (Швеция/Норвегия).



Коллектив имеет в своём активе три студийных альбома, включая самый свежий — "Ghost" (2019), который переиздаётся на AFM. Предыдущие альбомы группы — "In Shadows Lost From The Brave" и "Pandeamonium" — доступны в цифровом варианте, а в физическом будут перевыпущены позднее. В настоящий момент Saint Deamon работают над новым материалом для своего четвёртого альбома, который увидит свет в следующем году.



«Присоединив Saint Deamon к нашей команде сейчас, мы "замкнули круг", — объясняет менеджер по репертуару AFM Records Timo Hoffmann. — На самом деле мы вели дружеские переговоры с группой ещё в самом начале её существования и поддерживали связь на протяжении многих лет. Здорово начать наше сотрудничество с переиздания старых альбомов группы перед тем, как в следующем году выйдет новый сокрушительный альбом Saint Deamon».





