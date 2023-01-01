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PANTERA отменили и в Австрии
25
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
24
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
20
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
19
Потери в NERVOSA
18
все новости группы
Saint Deamon
Швеция
Power Metal
http://www.saintdeamon.se
Myspace:
http://www.myspace.com/saintdeamonband
VK.com:
https://www.instagram.com/saintdeamon/
Facebook:
https://www.facebook.com/saintdeamonofficial/
3 фев 2023
:
Видео с текстом от SAINT DEAMON
4 сен 2022
:
SAINT DEAMON подписали контракт с AFM
15 авг 2011
:
Новый ударник в SAINT DEAMON
сегодня
Видео с текстом от SAINT DEAMON
AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на песню SAINT DEAMON At Break of Dawn, которая взята из нового альбома "League Of The Serpent", выход которого намечен на 21 апреля.
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Сообщений нет