SHATTER MESSIAH переиздали альбом 2013 года



SHATTER MESSIAH наконец-то переиздали пластинку 2013 года под названием "Hail The New Cross", которая доступна здесь.



Трек-лист:



"Disconnecting"

"Future Fails"

"Memory Flames"

"How Deep The Scar"

"Loyal Betrayer"

"Gods Of Divinity"

"Mercenary Machine"

"The Addiction"







