Умер гитарист SHATTER MESSIAH



Основатель SHATTER MESSIAH Curran Murphy (ex-Nevermore, ex-Annihilator) опубликовал следующее сообщение:



«Сегодня я узнал, что Патрик Гибсон умер. Несколько месяцев назад у него диагностировали рак печени и поджелудочной железы на последней стадии. Он никому не говорил о своем диагнозе. Ему дали три месяца жизни. Я много лет гастролировал по стране с Пэтом в группе SHATTER MESSIAH. Записали с ним два альбома, и он выдал несколько потрясающе проникновенных гитарных соло на Hail The New Cross и Orphans Of Chaos.



Последнее соло, на последней песне, на последнем альбоме SHATTER MESSIAH — одно из самых впечатляющих соло Пэта. Я пытался добиться большой, блюзовой, душераздирающей энергетики в конце песни под названием "Free". В тот день в студии были все участники группы, все входили и выходили из комнаты звукозаписи, пока я пытался воплотить эту идею соло. Все, что я играл, казалось натянутым и не соответствовало моим ожиданиям. Я был недоволен. Я повернулся, а Пэт сидит на задней кушетке и играет на своем знаменитом Gold Top Les Paul, который он купил, когда ему было 16 лет. Черт, возможно, рядом с ним даже стояла бутылка Makers Mark. Я посмотрел на него, рассказал ему, что мне нужно, чтобы было в этой песне, в этой соло-секции, и попросил его попробовать. Я подумал, что мы будем работать над чем-то несколько часов, потому что на пленку я точно ничего не записывал.



Пэт подключился, настроился, я включил запись, и БАМ! Вот так, за один дубль Пэт записал именно то, что было нужно для песни "Free". Его соло было идеальным, оно было Feel, оно было Heart, оно было Proper. Такое соло каждый гитарист хочет исполнять каждый раз, когда он записывает трек в студии или играет вживую. Пэт просто сделал его за один проход, мы сделали еще один в качестве страховки, но я знал, что первый был ТОТ САМЫЙ.



Эта песня о том, что в конце концов все кончается свободой. Свобода от зависимости, свобода от страданий, свобода от боли, и либо обретение свободы в жизни, либо смерть. В конце концов, мы все становимся свободными. Я надеюсь, что человек, который играл со мной на гитаре в SHATTER MESSIAH, обрел эту свободу. Я точно знаю, что его добрая энергия уже вернулась в The Grand Electron. Я думаю, он ушел как настоящий викинг-чемпион, он ушел на своих условиях, что гораздо лучше, чем то, как уйдет большинство из нас.



Несмотря на то, что последние несколько лет были непростыми между мной и Пэтом, я знал, что в глубине души в душе Пэта была любовь, а не ненависть, а в моей — любовь, а не ненависть к Пэту (может быть, небольшое разочарование в нем). У меня навсегда останется наше братство, музыка, туры, смех, драки, поездки, разбитые микроавтобусы, небольшие концерты, масштабные шоу, выпивка и истории. В конце концов, это лучший вид наследия, которое можно иметь с кем-то, потому что тогда этот человек никогда по-настоящему не уйдет. Он всегда в вашем разуме, в вашем сердце, в вашей душе и даже на вашем плече.



Люблю тебя, Пэт!»

