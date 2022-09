все новости группы







Arctora

Финляндия

Facebook: https://www.facebook.com/Arctoraband





6 сен 2022 : ARCTORA на Wormholedeath



сегодня



ARCTORA на Wormholedeath



Группа ARCTORA заключила контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 30 сентября состоится релиз нового альбома The Storm Is Over:



"Hearts Ever Restless"

"Arbiter Of Fate"

"The Last Winter"

"I Am Human"

"A Pale Image Of What You See"

"Wings Of Wax"

"The Storm Is Over"

"Haaksi"







