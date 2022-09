Видео с текстом от ARCTORA

сегодня



Группа ARCTORA заключила контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 30 сентября состоится релиз нового альбома "The Storm Is Over".



Трек-лист:



"Hearts Ever Restless"

"Arbiter Of Fate"

"The Last Winter"

"I Am Human"

"A Pale Image Of What You See"

"Wings Of Wax"

"The Storm Is Over"

"Haaksi"



Официальное видео с текстом к "Hearts Ever Restless" доступно ниже.







