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Рокеры о смерти королевы Елизаветы II
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Рокеры о смерти королевы Елизаветы II
32
Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово...
32
Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT
24
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн...
20
JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание
11
все новости группы
The Godz
США
-
http://www.thegodz.us
9 сен 2022
:
Новый альбом THE GODZ выйдет осенью
21 май 2019
:
Скончался фронтмен The GODZ
4 фев 2014
:
Бокс-сет THE GODZ выйдет в марте
14 мар 2013
:
Гитарист HYDROGYN в THE GODZ
9 сен 2022
Новый альбом THE GODZ выйдет осенью
THE GODZ выпустят осенью новую работу, получившую название "Machines", в которую вошли последние записи Эрика Мура, скончавшегося от рака в 2019 году. Кроме того, группа сообщила, что новым участником стал Charlie Bonnet III.
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