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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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The Godz

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|||| 9 сен 2022

Новый альбом THE GODZ выйдет осенью



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THE GODZ выпустят осенью новую работу, получившую название "Machines", в которую вошли последние записи Эрика Мура, скончавшегося от рака в 2019 году. Кроме того, группа сообщила, что новым участником стал Charlie Bonnet III.

THE GODZ To Release New Album This Fall In Honour Of Frontman / Founder ERIC MOORE




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