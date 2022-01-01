9 сен 2022



Новый альбом THE GODZ выйдет осенью



THE GODZ выпустят осенью новую работу, получившую название "Machines", в которую вошли последние записи Эрика Мура, скончавшегося от рака в 2019 году. Кроме того, группа сообщила, что новым участником стал Charlie Bonnet III.







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