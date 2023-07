сегодня



Новый альбом THE GODZ выйдет осенью



THE GODZ объявили о выпуске нового релиза, получившего название Resurrected, который будет доступен при оформленном предзаказе 15 сентября:



"Here Comes Trouble"

"Crazy Raised Me Right"

"Ass, Gas, Or Grass"

"Never Gonna Change"

"Hard Road"

"Chest Fever" (Live Bonus Track)







