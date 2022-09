все новости группы







11 сен 2022 : RUINTHRONE на Rockshots Records



RUINTHRONE на Rockshots Records



RUINTHRONE заключили контракт с лейблом Rockshots Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Urban Ubris" и EP "Leaden Field".



Трек-лист:



“Prologue”

“The Dreamweaver”

“I Am The Night”

“Earendil”

“The Past Is Yet To Come”

“Where Wise Men Stop”

“In Penumbra”

“The Eldest”

“Blessed By Loneliness”

“For Those Who Remain”

“Where You Belong”







