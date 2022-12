сегодня



Новое видео RUINTHRONE



"I Am The Night", новое видео группы RUINTHRONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома,The Unconscious Mind Of Arda:



“Prologue”

“The Dreamweaver”

“I Am The Night”

“Earendil”

“The Past Is Yet To Come”

“Where Wise Men Stop”

“In Penumbra”

“The Eldest”

“Blessed By Loneliness”

“For Those Who Remain”

“Where You Belong”







просмотров: 85