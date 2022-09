Ìóçûêàíòû SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION â ISAFJØRD

9 сен 2022



ћузыканты SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION в ISAFJØRD



"Falin Skemmd", нова€ песн€ группы ISAFJøRD, в состав которой вход€т Aðalbjörn Addi Tryggvason (Sólstafir) и Ragnar Zolberg (Sign/ex-Pain Of Salvation), доступна дл€ прослушивани€ ниже. Ётот трек вз€т из альбома Hjartastjak:



"Falin Skemmd"

"Mín Svarta Hlið"

"Hjartastjaki"

"Heiðin"

"Kuldaró"

"Fjord Of Hope"

"Njálssaga"

"Andvök"







