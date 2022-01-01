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|||| 9 ñåí 2022

Ìóçûêàíòû SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION â ISAFJØRD



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"Falin Skemmd", íîâàÿ ïåñíÿ ãðóïïû ISAFJøRD, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò Aðalbjörn Addi Tryggvason (Sólstafir) è Ragnar Zolberg (Sign/ex-Pain Of Salvation), äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç àëüáîìà Hjartastjak:

"Falin Skemmd"
"Mín Svarta Hlið"
"Hjartastjaki"
"Heiðin"
"Kuldaró"
"Fjord Of Hope"
"Njálssaga"
"Andvök"

ISAFJÃ˜RD Feat. SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION Members To Release Hjartastjaki Album In December; "Falin Skemmd" Single Streaming




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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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