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Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ñòèëè
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Ôîðóì
Ññûëêè
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Ðîêåðû î ñìåðòè êîðîëåâû Åëèçàâåòû II
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Ãèòàðèñò THE HALO EFFECT: «Ñòðèìèíã ñäåëàë ìóçûêó îäíîðàçîâî...
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ THE HALO EFFECT
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DAVE MUSTAINE — î DAVID'å ELLEFSON'å: «Ïàðåíü, êîòîðîãî ÿ çí...
20
JOE LYNN TURNER áëàãîäàðèò çà ñîñòðàäàíèå
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Íîâîå âèäåî MEGADETH
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COREY TAYLOR — î ïåñíå METALLICA "Enter Sandman": «Ýòî "Stai...
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Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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9 ñåí 2022
:
Ìóçûêàíòû SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION â ISAFJØRD
9 ñåí 2022
Ìóçûêàíòû SOLSTAFIR, SIGN / Ex-PAIN OF SALVATION â ISAFJØRD
"Falin Skemmd", íîâàÿ ïåñíÿ ãðóïïû ISAFJøRD, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò Aðalbjörn Addi Tryggvason (Sólstafir) è Ragnar Zolberg (Sign/ex-Pain Of Salvation), äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç àëüáîìà Hjartastjak:
"Falin Skemmd"
"Mín Svarta Hlið"
"Hjartastjaki"
"Heiðin"
"Kuldaró"
"Fjord Of Hope"
"Njálssaga"
"Andvök"
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ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 279
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
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