Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
ÑÎÁÛÒÈß
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
ÌÓÇÛÊÀ
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Ãðàôèêà
ÎÁÙÅÍÈÅ
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû

LOGIN
Íîâîñòè
*ROB HALFORD: «Ãëýì îòêðûë íàì ìàëåíüêóþ ùåëü» 31
*CORONER íà÷íóò çàïèñü çèìîé 30
*Âîêàëèñò MONSTER MAGNET — î òóðå ñ METALLICA: «Ó íèõ îäíè ïà... 20
*ZAKK — îá ó÷àñòèè â êîíöåðòàõ PANTERA: «×òî áû ÿ íè äåëàë, ý... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH ðàáîòàþò è íàä ñòóäèéíûì, è... 9
*DAVE LOMBARDO ñûãðàë áû ñ ãèòàðèñòîì SLAYER? 9
*Íîâàÿ ïåñíÿ AMORPHIS 9
*JASON McMASTER î âûñòóïëåíèè ñ ACCEPT 7
*Óìåð áàðàáàíùèê DEAD KENNEDYS 6
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò SKID ROW 5
Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Ãëýì îòêðûë íàì ìàëåíüêóþ ùåëü» 31
*CORONER íà÷íóò çàïèñü çèìîé 30
*Âîêàëèñò MONSTER MAGNET — î òóðå ñ METALLICA: «Ó íèõ îäíè ïà... 20
*ZAKK — îá ó÷àñòèè â êîíöåðòàõ PANTERA: «×òî áû ÿ íè äåëàë, ý... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH ðàáîòàþò è íàä ñòóäèéíûì, è... 9
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Isafjørd

*
| - |

|||| ñåãîäíÿ

Íîâîå âèäåî ISAFJØRD



zoom
"Mín Svarta Hlið", íîâîå âèäåî ãðóïïû ISAFJøRD, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò Aðalbjörn Addi Tryggvason (Sólstafir) è Ragnar Zolberg (Sign/ex-Pain Of Salvation), äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç àëüáîìà "Hjartastjak".

Òðåê-ëèñò:

"Falin Skemmd"
"Mín Svarta Hlið"
"Hjartastjaki"
"Heiðin"
"Kuldaró"
"Fjord Of Hope"
"Njálssaga"
"Andvök"

ISAFJÃ˜RD Release




Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



Ñîîáùåíèé íåò

ïðîñìîòðîâ: 114

 ||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì