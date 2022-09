сегодня



Новая песня ACOD



"Through The Astral Door", новая песня ACOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fourth Reign Over Opacities And Beyond", выходящего 16 сентября.



Трек-лист:



Sur d’Anciens Chemins…

Genus Vacuitatis

The Prophecy Of Agony

Sulfur Winds Ritual

Nekyia Catharsis

Infernet’s Path

Artes Obscurae

Fourth Reign Over Opacities And Beyond

Through The Astral Door

Empty Graves / Katabasis







