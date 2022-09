сегодня



Новое видео ACOD



The Prophecy of Agony, новое видео ACOD, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Fourth Reign Over Opacities And Beyond, выходящего 16 сентября:



Sur d’Anciens Chemins…

Genus Vacuitatis

The Prophecy Of Agony

Sulfur Winds Ritual

Nekyia Catharsis

Infernet’s Path

Artes Obscurae

Fourth Reign Over Opacities And Beyond

Through The Astral Door

Empty Graves / Katabasis https://www.acod-music.com/







