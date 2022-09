сегодня



Новая песня CHELSEA GRIN



"The Isnis", визуальный ряд от группы CHELSEA GRIN, доступен для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Suffer In Hell , выходящего 11 ноября. 17 марта состоится релиз второй части, Suffer In Heaven.



Трек-лист Suffer In Hell:



“Origin Of Sin”

“Forever Bloom” (feat. Trevor Strnad)

“Deathbed Companion”

“Crystal Casket”

“Flood Lungs”

“The Isnis”

“Mourning Hymn”

“Suffer In Hell, Suffer In Heaven”



Трек-лист Suffer In Heaven:



“Leave With Us”

“Orc March”

“Fathomless Maw”

“Soul Slave”

“The Mind Of God”

“Yhorm The Giant”

“Sing To The Grave”

“The Path Of Suffering”







