сегодня



Новая песня CHELSEA GRIN



"Sing To The Grave", новая песня CHELSEA GRIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Suffer In Heaven", выход которого намечен на 17 марта.



Трек-лист:



01. Leave With Us

02. Orc March [feat. Dustin Mitchell]

03. Fathomless Maw

04. Soul Slave

05. The Mind Of God

06. Yhorm The Giant

07. Sing To The Grave

08. The Path Of Suffering







+0 -0



просмотров: 185