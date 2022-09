все новости группы







15 сен 2022 : R.A.M.B.O. на Relapse



сегодня



R.A.M.B.O. на Relapse



Relapse Records сообщили о подписании контракта с группой R.A.M.B.O., новый альбом которой получил название "Defy Extinction" и будет выпущен четвёртого ноября.



Трек-лист:



“River Of Birds”

“Who Let The Sheepdogs Out?”

“Authorities > Authority”

“The End Is Nye”

“Imperialist Pigs In Space”

“Cattle Tyrant”

“Q: And Children A: Real Children”

“Love And Science 1”

“Judas Goat”

“Defy Extinction”

“Outlive The Bastard”

“Ch@d”

“Blizzard Brigade”

“Love And Science 2”

“New World Vultures”

“Biomass”

"YouTube Disaster"







