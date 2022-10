сегодня



Новое видео R.A.M.B.O.



The End is Nye, новое видео R.A.M.B.O., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Defy Extinction", выход которого намечен на четвертое ноября на Relapse Records.



Трек-лист:



“River Of Birds”

“Who Let The Sheepdogs Out?”

“Authorities > Authority”

“The End Is Nye”

“Imperialist Pigs In Space”

“Cattle Tyrant”

“Q: And Children A: Real Children”

“Love And Science 1”

“Judas Goat”

“Defy Extinction”

“Outlive The Bastard”

“Ch@d”

“Blizzard Brigade”

“Love And Science 2”

“New World Vultures”

“Biomass”

“YouTube Disaster”







