Новая песня CYDEMIND



CYDEMIND выпустят новую работу, получившую название "The Descent", четвертого ноября. Продюсером материала выступал Chris Donaldson (Cryptopsy, The Agonist, Beyond Creation).



Трек-лист:



“Obsessions”

“Hoax”

“Breach”

“Call Of The Void”

“Hemlock”

“Slumber”

“The Last Stone”



Композиция "Hoax" доступна ниже.







