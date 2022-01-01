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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
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*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 9
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Cydemind

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|||| сегодня

Новая песня CYDEMIND



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CYDEMIND выпустят новую работу, получившую название "The Descent", 4 ноября. Продюсером материала выступил Chris Donaldson (Cryptopsy, The Agonist, Beyond Creation).

Трек-лист:

“Obsessions”
“Hoax”
“Breach”
“Call Of The Void”
“Hemlock”
“Slumber”
“The Last Stone”

Композиция "Breach" доступна ниже.

CYDEMIND Issue New Single вЂњBreachвЂќ




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