Новое видео ABOUT US

"Gimme Gimme", новое видео группы ABOUT US, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "About Us", выходящего 11 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Right Now"

"Gimme Gimme"

"Lead My Heart"

"Our Fairyland"

"Loaded Love"

"Rock On Top"

"Rise"

"Golden Troops"

"Open Your Heart"

"Love And Affection" (Bonus Track)







