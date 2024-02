сегодня



Новое видео ABOUT US



"Fortitude", новое видео группы ABOUT US, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Take A Piece, выходящего 12 апреля на Frontiers Music:



"Come To You"

"Endure"

"Legion"

"Fire With Fire"

"Evh"

"Reels For Eternity"

"Far Away"

"Hope"

"Beautiful Misery"

"Fortitude"







