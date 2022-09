все новости группы







The Sade

Италия

-

-





17 сен 2022 : Новый альбом THE SADE выйдет осенью



сегодня



Новый альбом THE SADE выйдет осенью



THE SADE выпустят новую работу, получившую название "Nocturna", 28 октября на Go Down Records. Тизер доступен ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:



Sinner

End of Time

No Mercy

Guilty

King and Queen 6. Oracle

Lullaby

She Dies

Long Live Death

Another Prayer

Flatline

Drama

Reflection







+0 -1



просмотров: 161