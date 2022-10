Видео с текстом от THE SADE

сегодня



"King and Queen", новая песня THE SADE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nocturna", выход которого намечен на 28 октября на Go Down Records.



Трек-лист:



Sinner

End of Time

No Mercy

Guilty

King and Queen

Oracle

Lullaby

She Dies

Long Live Death

Another Prayer

Flatline

Drama

Reflection







