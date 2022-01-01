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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
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Mist of Misery

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MIST OF MISERY нашли лейбл



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MIST OF MISERY сообщили о заключении контракта с лейблом NON SERVIAM RECORDS,

«Mist Of Misery рады объявить, что подписали контракт с Non Serviam Records на выпуск своего четвёртого полноформатного альбома этой осенью под названием "Severance". Мы с нетерпением ждём сотрудничества с таким преданным и хорошо зарекомендовавшим себя лейблом, как Non Serviam Records».

Рикардо Гелок, владелец Non Serviam Records:

«Я знал группу по их предыдущим релизам и был очень рад, что они решили прислать мне своё новое промо... Мне очень нравится их музыкальный материал. Чем больше я слушаю песни, тем больше новых моментов открываю для себя».



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