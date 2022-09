сегодня



MIST OF MISERY нашли лейбл



MIST OF MISERY сообщили о заключении контракта с лейблом NON SERVIAM RECORDS,



«Mist Of Misery рады объявить, что подписали контракт с Non Serviam Records на выпуск своего четвёртого полноформатного альбома этой осенью под названием "Severance". Мы с нетерпением ждём сотрудничества с таким преданным и хорошо зарекомендовавшим себя лейблом, как Non Serviam Records».



Рикардо Гелок, владелец Non Serviam Records:



«Я знал группу по их предыдущим релизам и был очень рад, что они решили прислать мне своё новое промо... Мне очень нравится их музыкальный материал. Чем больше я слушаю песни, тем больше новых моментов открываю для себя».





