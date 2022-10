сегодня



Новая песня MIST OF MISERY



“The Long Road”, новая песня MIST OF MISERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Severance”, выход которого намечен на четвертое ноября на Non Serviam Records.



Трек-лист:



1 – An Ode to Solitude

2 – The Long Road

3 – A Sombre Solace

4 – Into the Embrace of Winter

5 – A Wasted Life

6 – Through Night’s Gloom

7 – Oceans of Grief

8 – Severance

9 – Reflections

10 – Towards the Descent







