Сборник от BANGALORE CHOIR



BANGALORE CHOIR выпустили двойной сборник нереализованных треков, демо и альтернативных миксов, который доступен только напрямую от Global Rock Records.



David Reece: «Большинство демо-записей, которые вы слышите, мы записали в гараже, но некоторые были сделаны в личной студии Stevie Nick, а также в студиях A&M. Это довольно забавная история, поскольку некоторые треки были записаны на кассеты с демо-записями U2 "The Joshua Tree" - я определенно хотел бы, чтобы они все еще были у меня! Ремиксы для "On Target" были первоначально сделаны в студии Skip Saylor and the Enterprise Studios, и после долгих лет размышлений о том, где же эти потерянные треки, я нашел их через старого друга". Giles Lavery из Global Rock Records сказал, что мы должны выпустить этот материал, поэтому я связался с Riccardo Demarosi здесь, в моей деревне в Италии, и он аккуратно перемикшировал и сделал мастеринг этих потерянных жемчужин. Я по-прежнему очень горжусь этой историей и очень рад снова дать им жизнь».



CD1:

"Angel In Black"

"All Or Nothing"

"Loaded Gun"

"Sweet Temptation"

"She Can't Stop"

"Slippin' Away"

"Just One Night"

"Freight Train Rollin"

"If The Good Die Young - We'll Live Forever"

"Do Or Die"

"Hold On To You"

"Somebody"





CD2:

"Victim Of The Night" Demo

"Sanctuary"

"Let Me Go"

"Always Remember"

"No Guts No Glory"

"All Or Nothing" Demo

"She Can't Stop" Demo

"Slippin Away" Demo

"Just One Night" Demo

"Freight Train Rollin" Demo

"If The Good Die Young" Demo

"Hold On To You" Demo







