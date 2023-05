сегодня



Новый альбом BANGALORE CHOIR выйдет летом



BANGALORE CHOIR сообщили о выпуске нового альбома, получившего название Center Mass, седьмого июля на Global Rock Records:



CD1:

"Spirit Rider"

"Back To Life"

"I Just Wanna Love You"

"Heat Of The Night"

"Wind At My Back"

"Blame It On Me"

"Back 2 U"

"Downtime With The Devil"

"Without You"

"While Bullets Fly"

"If The Good Die Young Part 2"

"Love Hurts"





CD2:

"Just One Night" (Live In Hamburg)

"Loaded Gun" (Live In Hamburg)

"Slippin' Away" (Live In Hamburg)

"Victim Of The Night" (Live In Hamburg)

"If The Good Die Young" (Live In Hamburg)

"Freight Train Rollin'" (Live In Hamburg)

"Angel In Black" (Live In Hamburg)

"All Or Nothing" (Live In Hamburg)



David Reece: «Я очень доволен новым альбомом Bangalore Choir. Мы сделали все то, что обеспечило дебютному альбому отличную репутацию, а именно: много гармоничного вокала, мощных хуков и великолепных гитарных соло. Мы также очень много работали над песнями, чтобы убедиться, что для этого альбома у нас собраны только самые лучшие композиции».







+0 -0



просмотров: 95