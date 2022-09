сегодня



Новое видео ABDUCTION



"Kernos Crown", новое видео группы ABDUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Black Blood, выходящего 21 октября:



"Kernos Crown"

"Dismantling the Corpse of Demeter"

"Plutonian Gate"

"Lightless at the Grand Conjunction"

"A Psylacybic Death"

"In Exaltation of the Supreme Being"







просмотров: 86