сегодня



Новое видео ABDUCTION



"Razors Of Occam", новое видео группы ABDUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Existentialismus, выходящего 21 февраля:



“A Legacy Of Sores”

“Pyramidia Liberi”

“Truth Is As Sharp A Sword As Vengeance”

“Blau ist die Farbe der Ewigkeit”

“Razors Of Occam”

“Vomiting At Baalbek”











+0 -0



просмотров: 67