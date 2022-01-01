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CATALYST CRIME не поедут в тур из-за расходов



CATALYST CRIME опубликовали следующее сообщение:



«Это печальная новость. Мы очень хотели встретиться с европейскими фанатами и наконец-то представить альбом вживую, но из-за растущих цен на энергию, связанных с различными глобальными конфликтами и продолжающейся инфляцией, мы приняли трудное решение отказаться от участия в предстоящем туре с Leaves' Eyes и Temperance. Расходы, связанные с туром, оказались слишком высокими, чтобы мы могли оправдать это начинание.



Мы знаем, что мы не единственная группа, принимающая подобное решение о гастролях этой осенью, и мы также знаем, что музыка — это маяк света и спокойствия в эти трудные времена. Мы, как и весь остальной металлический мир, будем продолжать бороться за то, чтобы донести её до вас в более благоприятных условиях. Мы с нетерпением ждём встречи с вами в очередном предстоящем туре, а пока желаем всего наилучшего вам и всем вашим близким».







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