10 ноя 2022



Новое видео CATALYST CRIME



"Chasing The Ghost", новое видео группы CATALYST CRIME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Catalyst Crime:



"With Only The Sun As My Witness" (intro)

"Projection Of My Mind"

"Condemn Me To Chaos"

"Mother Dearest"

"Twice Upon A Time"

"Cognitive Dissonance" (feat. Jake E)

"Break Even"

"Chasing The Ghost"

"Nowhere Near Dead Yet"

"Without Anesthesia"

"Not Even Once"

"One And Counting" (outro)







