Новое видео RING OF FIRE



"Storm Of The Pawns", новое видео группы RING OF FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gravity, выходящего 11 ноября на Frontiers Music Srl:



"The Beginning"

"Storm Of The Pawns"

"Melancholia"

"Gravity"

"King Of Fools"

"Sky Blue"

"21St Century Fate Unknown"

"Another Night"

"Run For Your Life"

"Sideways"







