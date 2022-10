сегодня



Видео с текстом от RING OF FIRE



RING OF FIRE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gravity", которая взята из выходящего 11 ноября альбома "Gravity".



Трек-лист:



"The Beginning"

"Storm Of The Pawns"

"Melancholia"

"Gravity"

"King Of Fools"

"Sky Blue"

"21St Century Fate Unknown"

"Another Night"

"Run For Your Life"

"Sideways"







просмотров: 152