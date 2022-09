все новости группы







сегодня



Новая песня BLACKLIST



“In Shadow Light”, новая песня BLACKLIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Afterworld”, выход которого намечен на 28 октября на Profound Lore Records.



Трек-лист:



Fires Of Black November

The Final Resistance

Nightbound

No Good Answers

Behind The Veil Of The Living World

Pathfinder

Scarlet Horizon

A Stranger In This Century

In Shadow Light

Lovers In Mourning







