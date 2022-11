сегодня



Новое видео BLACKLIST



"Lovers In Mourning", новое видео BLACKLIST, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Afterworld”, выход которого намечен на 28 октября на Profound Lore Records.



Трек-лист:



Fires Of Black November

The Final Resistance

Nightbound

No Good Answers

Behind The Veil Of The Living World

Pathfinder

Scarlet Horizon

A Stranger In This Century

In Shadow Light

Lovers In Mourning







+0 -0



просмотров: 98