Новый альбом ELDER выйдет осенью



ELDER выпустят новую работу, получившую название "Innate Passage", 25 ноября на Stickman Records.



Трек-лист:



Catastasis

Endless Return

Coalescence

Merged In Dreams – Ne Plus Ultra

The Purpose





