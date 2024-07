сегодня



Концертный релиз ELDER выйдет летом



ELDER выпустят концертную пластинку, Live At BBC Maida Vale Studios, тридцатого августа на Stickman Records:



"Merged In Dreams - Ne Plus Ultra"

"Lore"

"Thousand Hands"

Live at BBC Maida Vale Studios by Elder





