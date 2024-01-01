×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ACCEPT перезапишут классику
49
Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For...
46
Новое видео LIMP BIZKIT
32
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока...
30
YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто...
26
Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY
25
Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»
23
Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»
18
ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA
16
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов
16
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ACCEPT перезапишут классику
49
Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For...
46
Новое видео LIMP BIZKIT
32
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока...
30
YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто...
26
все новости группы
Elder
США
Stoner Rock
http://beholdtheelder.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/elderofficial
6 июл 2024
:
Концертный релиз ELDER выйдет летом
24 сен 2022
:
Новый альбом ELDER выйдет осенью
23 июн 2022
:
Профессиональное видео с выступления ELDER
1 сен 2021
:
ELDER завершили запись
26 ноя 2019
:
ELDER расстались с ударником
сегодня
Концертный релиз ELDER выйдет летом
ELDER выпустят концертную пластинку, Live At BBC Maida Vale Studios, тридцатого августа на Stickman Records:
"Merged In Dreams - Ne Plus Ultra"
"Lore"
"Thousand Hands"
Live at BBC Maida Vale Studios by Elder
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 129
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет