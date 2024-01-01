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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 32
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 26
[= ||| все новости группы



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Elder

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|||| сегодня

Концертный релиз ELDER выйдет летом



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ELDER выпустят концертную пластинку, Live At BBC Maida Vale Studios, тридцатого августа на Stickman Records:

"Merged In Dreams - Ne Plus Ultra"
"Lore"
"Thousand Hands"

ELDER - Live At BBC Maida Vale Studios Limited Edition Vinyl To Be Released In August




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