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*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
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NIDARE

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26 сен 2022 : 		 Новая песня NIDARE
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|||| сегодня

Новая песня NIDARE



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"Immer Noch", новая песня группы NIDARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “von Wegen”, выход которого намечен на Through Love Records 16 декабря.

Трек-лист:

Sintflut
Von Wegen
Silhouette
Unwesen
Windspiel
Immer Noch




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