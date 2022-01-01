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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
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Borealis

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Новое видео BOREALIS



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"Ashes Turn To Rain", новое видео группы BOREALIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Illusions", выходящего 7 октября 2022 года на AFM Records.

"Illusions" является продолжением истории, рассказанной в "The Offering", он описывает происходящее спустя годы глазами детей, и то, как травмирующие события, которые они пережили, повлияли на их жизнь. В работе участвовал композитор и мультиинструменталист Викрам Шанкар (Silent Skies, Redemption, Lux Terminus), которого привлекли для сочинения всех оркестровых и синтезаторных элементов.

BOREALIS ворвались на тяжёлую музыкальную сцену в 2008 году. Музыканты выпускали обласканные критикой альбомы и выступали на разогреве у таких знаменитых групп, как Epica, Sonata Artica, Saxon и Kamelot.




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