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Новое видео BOREALIS



"Ashes Turn To Rain", новое видео группы BOREALIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Illusions", выходящего 7 октября 2022 года на AFM Records.



"Illusions" является продолжением истории, рассказанной в "The Offering", он описывает происходящее спустя годы глазами детей, и то, как травмирующие события, которые они пережили, повлияли на их жизнь. В работе участвовал композитор и мультиинструменталист Викрам Шанкар (Silent Skies, Redemption, Lux Terminus), которого привлекли для сочинения всех оркестровых и синтезаторных элементов.



BOREALIS ворвались на тяжёлую музыкальную сцену в 2008 году. Музыканты выпускали обласканные критикой альбомы и выступали на разогреве у таких знаменитых групп, как Epica, Sonata Artica, Saxon и Kamelot.







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