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Видео с текстом от BOREALIS
Burning Tears, официальное видео с текстом от BOREALIS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Illusions", выход которого намечен на седьмое октября.
"Illusions" является продолжением истории, рассказанной в "The Offering" , он описывает происходящее спустя годы глазами детей, и то, как травмирующие события, которые они пережили, повлияли на их жизнь. В работе участвовал композитор и мультиинструменталист Викрам Шанкар (Silent Skies, Redemption, Lux Terminus), которого привлекли для сочинения всех оркестровых и синтезаторных элементов.
"Мы так рады выпустить этот новый альбом, учитывая, сколько времени прошло и через что прошел мир за последние два года! — комментирует певец и гитарист Matt Marinelli. - Благодаря тому дополнительному времени, которое у нас было для работы, мы чувствуем, что у нас получились лучшие песни, которые мы когда-либо писали. Некоторые вещи были написаны еще в 2019 году, так что у нас было время по-настоящему их усовершенствовать".
Трек-лист:
01. Illusions feat. Christine Hals
02. Ashes Turn To Rain
03. My Fortress
04. Pray For Water
05. Burning Tears feat. Lynsey Ward
06. Believer
07. Light Of The Sun
08. Face Of Reality
09. Bury Me Alive
10. Abandon All Hope
11. The Phantom Silence
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