Видео с текстом от BOREALIS



Burning Tears, официальное видео с текстом от BOREALIS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Illusions", выход которого намечен на седьмое октября.



"Illusions" является продолжением истории, рассказанной в "The Offering" , он описывает происходящее спустя годы глазами детей, и то, как травмирующие события, которые они пережили, повлияли на их жизнь. В работе участвовал композитор и мультиинструменталист Викрам Шанкар (Silent Skies, Redemption, Lux Terminus), которого привлекли для сочинения всех оркестровых и синтезаторных элементов.



"Мы так рады выпустить этот новый альбом, учитывая, сколько времени прошло и через что прошел мир за последние два года! — комментирует певец и гитарист Matt Marinelli. - Благодаря тому дополнительному времени, которое у нас было для работы, мы чувствуем, что у нас получились лучшие песни, которые мы когда-либо писали. Некоторые вещи были написаны еще в 2019 году, так что у нас было время по-настоящему их усовершенствовать".



Трек-лист:



01. Illusions feat. Christine Hals

02. Ashes Turn To Rain

03. My Fortress

04. Pray For Water

05. Burning Tears feat. Lynsey Ward

06. Believer

07. Light Of The Sun

08. Face Of Reality

09. Bury Me Alive

10. Abandon All Hope

11. The Phantom Silence







