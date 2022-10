все новости группы







3 окт 2022 : Новая песня FEELINGLESS



"Feelingless" feat. Björn "Speed" Strid(Soilwork, The Night Flight Orchestra) & Lawrence Dinamarca, новая песня проекта FEELINGLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Metal Against Animal Cruelty, выход которого запланирован на второе декабря:



"Feelingless" feat. Björn "Speed" Strid(Soilwork, The Night Flight Orchestra) & Lawrence Dinamarca

"Anguish" feat. Jon Howard (Threat Signal, Imonolith) & Gavin Iedema, NeroArgento, Lawrence Dinamarca

"Peace" feat. Mikael Sehlin (Degradead, Engel) & Lawrence Dinamarca

"Love" feat. Ettore Riggoti & Claudio Ravinale (Disarmonia Mundi)

"Hope" feat. Christian Älvestam (Solution .45, Miseration)

"Nostalgia" feat. Rachel Aspe (Cage Fight, ex-Eths) & Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe) & Lawrence Dinamarca, Diego Zapatero

"Guit" feat. Björn "Speed" Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra)

"Pride" feat. Daniel Heiman (Harmony, Heed, ex-Lost Horizon)

"Fear" feat. Ville Viljanen (Mors Principium Est) & Dann Hoyos (Rise To Fall, The Space Octopus)

"Rage" feat. Mikael Sehlin (Degradead & Engel) & Marios Iliopoulos (Nightrage)

"Anxiety" feat. Dalay Tarda (Rise To Fall)



Состав:



Hugo (Rise To Fall) - Guitars

Pedro J Monge (Vhäldemar) - Guitars

Iñigo Lopez (The Descent) - Bass

Lawrence Dinamarca - Drums







