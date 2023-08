сегодня



Новая песня FEELINGLESS



"Fear" feat. Ville Viljanen (Mors Principium Est) & Dann Hoyos (Rise To Fall, The Space Octopus), новая песня проекта FEELINGLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Metal Against Animal Cruelty", выход которого состоялся второго декабря.



Трек-лист:



"Feelingless" feat. Björn "Speed" Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra) & Lawrence Dinamarca

"Anguish" feat. Jon Howard (Threat Signal, Imonolith) & Gavin Iedema, NeroArgento, Lawrence Dinamarca

"Peace" feat. Mikael Sehlin (Degradead, Engel) & Lawrence Dinamarca

"Love" feat. Ettore Riggoti & Claudio Ravinale (Disarmonia Mundi)

"Hope" feat. Christian Älvestam (Solution .45, Miseration)

"Nostalgia" feat. Rachel Aspe (Cage Fight, ex-Eths) & Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe) & Lawrence Dinamarca, Diego Zapatero

"Guit" feat. Björn "Speed" Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra)

"Pride" feat. Daniel Heiman (Harmony, Heed, ex-Lost Horizon)

"Fear" feat. Ville Viljanen (Mors Principium Est) & Dann Hoyos (Rise To Fall, The Space Octopus)

"Rage" feat. Mikael Sehlin (Degradead & Engel) & Marios Iliopoulos (Nightrage)

"Anxiety" feat. Dalay Tarda (Rise To Fall)







